SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-banqueiro João Amoêdo e o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, entraram em um embate de rede social depois da repercussão da proposta de um programa de passagens aéreas de R$ 200 defendido pelo chefe da pasta.

O debate começou com uma mensagem de Amoêdo dizendo que França defende a gestão estatal de aeroportos e do porto de Santos, além de querer que as companhias aéreas ofereçam passagens baratas à custa dos outros passageiros.

O ministro reagiu. Negou que defenda a gestão estatal de aeroporto e a passagem barata bancada pelos outros. Mas pediu que Amoêdo desse um exemplo de porto privado bem sucedido. O ex-banqueiro respondeu citando o porto Itapoá, em Santa Catarina.

Nesta terça (14), em reunião ministerial, Lula repreendeu seus ministros pela divulgação de políticas públicas sem o aval da Casa Civil. O presidente não citou nomes mas a bronca foi percebida como um recado contra o anúncio das passagens de R$ 200 feito por Márcio França.

Neste domingo (12), em entrevista ao jornal Correio Braziliense, França afirmou que o governo federal pretende fechar acordo com companhias aéreas para vender passagens a R$ 200 a aposentados, estudantes e servidores públicos, o que seria possível com a ocupação de assentos ociosos em voos de carreira.