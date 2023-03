SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - OpenAI libera para assinantes o GPT-4, versão mais segura e precisa nas respostas do que o modelo do ChatGPT, Meta anuncia mais 10 mil cortes quatro meses após promover primeira demissão em massa da história e outros destaques do mercado nesta quarta-feira (15).

**O GPT-4 CHEGOU**

A OpenAI, startup que criou o ChatGPT, anunciou nesta terça (14) uma versão superior do modelo de linguagem do seu popular chatbot, chamada GPT-4. A empresa disse que a atualização é mais segura e precisa nas respostas.

O recurso, porém, não está disponível a todos, e está liberado aos assinantes do plano ChatGPT Plus, disponível por US$ 20. A ferramenta é a mesma usada no buscador Bing, da Microsoft.

Sendo abastecido com mais dados que o GPT-3.5, do ChatGPT, e com treinamento até o meio de 2022, o GPT-4 tem 82% menos chance de dar réplicas que ferem as diretrizes da empresa e 45% de chances maiores de entregar uma resposta factual, segundo a OpenAI.

O QUE MUDA NA NOVA VERSÃO

Interpretar imagens: Ela consegue ler uma imagem e gerar informações sobre ela, como traduzir uma embalagem e até identificar um tipo de planta ou fruta.

Mais "inteligente": Enquanto o ChatGPT passava raspando em uma prova admissional análoga à OAB nos EUA, o GPT-4 é capaz de ficar entre os 10% melhores desse grupo. O cálculo de expressões matemáticas também melhorou.

Múltiplas personalidades: O usuário pode determinar que a ferramenta responda suas perguntas com determinado tom e estabelecer limites para as respostas, num conceito conhecido como "steerability" (dirigibilidade, em tradução livre).

MAIS SOBRE IA

O grande rival da OpenAI e da Microsoft, empresas que têm trabalhado em conjunto no chatbot, é o Google. Por coincidência ou não, a big tech também anunciou nesta terça que os usuários do Google Docs e do Gmail poderão usar a IA para redigir e resumir textos.

A empresa vem adotando uma marcha mais lenta na divulgação de suas ferramentas e por enquanto liberou a novidade apenas para que pesquisadores façam testes.

**MAIS DEMISSÕES NA META**

Quatro meses após anunciar sua primeira demissão em massa da história, a Meta, dona de Facebook, Instagram e WhatsApp, informou nesta terça que cortará mais 10 mil empregos.

Somados os dois anúncios, a redução de pessoal chega a 21 mil funcionários, o que corresponde a cerca de 25% da equipe de funcionários da companhia no final de 2022.

Mark Zuckerberg, CEO da Meta, disse nesta terça que, além das demissões, 5.000 vagas que estão abertas não terão funcionários contratados. O mote da companhia para o ano é "eficiência".

O QUE EXPLICA

Além de estar inserida em um contexto do setor que está priorizando o corte de custos diante da queda de receitas, a Meta teve de apertar ainda mais o cinto por problemas particulares.

Inseridas em 2021, as regras de privacidade da Apple que restringiram os anúncios direcionados ?maior receita da Meta? tiraram cerca de US$ 10 bilhões da companhia de Zuckerberg.

Ainda há o crescimento da concorrência, principalmente do TikTok, e os bilhões investidos no metaverso que ainda parecem longe de gerar algum retorno.

A companhia, porém, parece ter deixado o pior para trás. No último balanço divulgado, em fevereiro, a empresa animou os analistas ao prever que sua receita no primeiro trimestre deste ano seria maior que a de 2021, antes das novas regras da Apple.

Em 2023, seus papéis sobem 55%, após ter recuado 64% no ano passado.

**'NÃO AO ATACADÃO'**

O grupo Carrefour teve que adiar seus planos de levar à Grande Paris a primeira loja do Atacadão, bandeira bem-sucedida no Brasil, depois que o prefeito de um pequeno município criou um abaixo-assinado contra a instalação.

ENTENDA

O caso aconteceu em Sevran, uma cidade de pouco mais de 50 mil habitantes, que fica a 18 km do centro da capital francesa. Ali, uma loja do Carrefour seria substituída por uma do Atacadão.

Levar o Atacadão à Europa é uma das metas do CEO do grupo, Alexandre Bompard, para este ano. Ele afirma que o modelo da loja, de oferecer uma variedade menor de produtos, mas com preços mais baixos, "funciona muito bem no Brasil".

REVOLTA

O prefeito e os sindicatos da cidade criticaram a decisão do Carrefour, que iria levar à cidade "um projeto de baixo custo, que degrada a oferta comercial de Sevran e ameaça o projeto de cidade sustentável, ecológico e solidário pelo qual trabalhamos arduamente há vários anos".

Depois de um abaixo-assinado e de uma manifestação na frente da loja, o Carrefour anunciou a desistência do negócio.

O SUCESSO DO ATACADÃO NO BRASIL

É o maior atacarejo do país em número de lojas, com 374 unidades em 2022, e responde por cerca de 70% do faturamento do grupo por aqui.

A aceitação da marca é tamanha que ela assumiu a maioria das lojas do Big compradas pelo Carrefour.

A popularização do atacarejo no país veio na esteira da pressão inflacionária que atingiu o bolso do brasileiro, principalmente o de classe média.

Com o poder de compra reduzido, o consumidor passou a preferir os descontos à diversidade de produtos dos hiper e supermercados.

**BANCÕES ATRAÍRAM ENXURRADA DE DEPÓSITOS**

Depois da falência do Silicon Valley Bank e do Signature Bank, consumidores norte-americanos correram para tirar seu dinheiro dos bancos regionais, menores, e transferir para grandes instituições, como JPMorgan, Bank of America e Citigroup, segundo a agência Reuters.

O QUE EXPLICA

O medo de contaminação da crise para os bancos regionais, que têm menos liquidez que os bancões.

O temor permaneceu e bilhões foram movimentados mesmo após o Fed ter garantido no domingo uma linha de financiamento aos bancos justamente para evitar um pânico entre os correntistas.

Na segunda, as ações do First Republic, um desses bancos menores, desabaram 60%.

Nesta terça, porém, parte do medo parece ter se dissipado e os papéis do First Republic subiram 40%, recuperando parte da queda.

**O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER**

MERCADO

Advogados criticam valor de indenização acordado com vinícolas em caso de trabalho escravo. MPT-RS prevê R$ 7 milhões em multa; procurador diz que cifra é substancial, mas admite que pesou urgência para firmar acordo.

MERCADO

Trecho norte do Rodoanel de SP é arrematado em leilão com 4 competidores e descontos elevados. Previsão do governo é que obra seja terminada até junho de 2026.

MERCADO

Aéreas se dizem interessadas em debater ideia do governo de passagens a R$ 200. Programa valeria para aposentados, estudantes e servidores públicos, com salário menor que R$ 6.800.

AMÉRICA LATINA

Inflação na Argentina supera 100% pela primeira vez desde 1991. Aumento mensal do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) foi de 6,6% em fevereiro, acima das previsões.

PIRATARIA

Operação 404 bloqueia mais de 200 sites e aplicativos que pirateiam séries e jogos. Páginas também são suspeitas de roubar dados dos usuários para praticar crimes.

TEC

Influenciadores lucram no Dia do Consumidor ao indicar produtos em promoção. Na Amazon, comissões por venda podem atingir 15% do preço de cada item.