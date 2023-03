SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A montadora de ônibus elétricos Higer Bus prepara, até junho, a entrega de suas primeiras 50 unidades dos veículos Azure A12BR, vendidas a municípios de São Paulo.

Segundo a companhia chinesa, outros 150 ônibus chegarão ao estado até o fim do ano. Os valores oficiais da operação serão anunciados após a chegada dos ônibus. Uma unidade do veículo custa em média R$ 2 milhões, segundo estimativas do setor.

Para atender a demanda brasileira, a Higer Bus separou na China uma linha de produção do Azure A12 para adequar as especificações ao mercado interno.

No ano passado, a companhia também anunciou a instalação de uma fábrica em Fortaleza (CE), com início de funcionamento previsto para 2024. A primeira etapa da produção prevê a montagem de 400 ônibus e caminhões pesados por ano e, a partir de 2026, a capacidade será dobrada, segundo a empresa. Ao todo, serão investidos US$ 50 milhões na unidade cearense, que abastecerá o mercado brasileiro e sul-americano.

De acordo com a Higher Bus, os modelos elétricos desenvolvidos no país terão o formato plug-in, em que as baterias dos veículos são recarregadas diretamente na tomada.