SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O BC da Suíça disse nesta quarta-feira (15) que, se for necessário, fornecerá apoio financeiro ao Credit Suisse e que a instituição atende aos requisitos para ser considerada sistematicamente importante.

Referindo-se ao recente colapso do Silicon Valley Bank, o Swiss National Bank (SNB) afirmou, em nota, que os problemas de alguns bancos nos EUA não representam um risco direto de contágio para o mercado financeiro suíço.

As ações do banco Credit Suisse chegaram a cair até 30% nesta quarta, após a recusa de seu principal acionista, o Banco Nacional Saudita, a ampliar sua participação no capital.

O SNB ainda afirmou que requisitos rigorosos de capital e liquidez do país garantem a estabilidade de suas instituições financeiras.

"O SNB e a FINMA [Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro] atestam que não há indicações de um risco direto de contágio para instituições suíças devido à atual turbulência no setor bancário dos EUA mercado", disse o BC suíço em comunicado.

A ação da instituição, considerada o ponto frágil da rede bancária na Suíça, chegou a perder 30% e atingiu um mínimo histórico de 1,55 franco suíço.

No fechamento da Bolsa de Zurique, a queda foi de 24,24%, com uma capitalização de pouco menos de 6,7 bilhões de francos suíços (em torno de US$ 7,2 bilhões).

O presidente do Credit Suisse, Axel Lehmann, descartou que o estabelecimento precise de ajuda governamental, mas suas declarações não conseguiram acalmar os mercados.

"Não é um tema", afirmou ele, durante uma conferência do setor bancário na Arábia Saudita. "Temos índices financeiros sólidos, um balanço sólido".