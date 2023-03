SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Federal fez uma operação na manhã desta sexta-feira (17) contra o trabalho escravo na região da Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul.

A PF cumpre sete mandados de busca e apreensão em Bento Gonçalves e Garibaldi pela Operação Descaro.

Seis pessoas são alvos de medidas judiciais. A suspeita é de que elas integram uma organização criminosa que pratica o crime de submissão ao trabalho escravo.

O objetivo da PF é coletar novas provas sobre a operação de 22 de fevereiro, quando 207 pessoas submetidas à condição análoga a de escravo foram resgatadas de uma fazenda de uvas em Bento Gonçalves.

RELEMBRE AS DENÚNCIAS

Trabalhadores eram recrutados de outros estados, principalmente da Bahia, por uma empresa prestadora de serviços de apoio administrativo.

As vítimas não recebiam salários, sofriam agressões físicas e tinham a liberdade restrita.

As vítimas já chegavam na fazenda com dívidas de alimentação e transporte e, no alojamento, tinham que comprar produtos a preços muito acima do valor de mercado. Tudo isso era anotado como dívida, o que prendia os trabalhadores aos patrões.