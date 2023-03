RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O preço médio da gasolina no país recuou após duas semanas de alta com os repasses da retomada da cobrança de impostos federais. Segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis), o combustível foi vendido, em média, a R$ 5,54 por litro esta semana.

O valor é 0,5%, ou R$ 0,03 por litro, inferior ao verificado na semana anterior. A queda, porém, ainda não compensa o repasse dos impostos: desde a semana anterior à reoneração tributária, o preço do combustível acumula alta de R$ 0,46 por litro, ou 9%, nos postos.

O repasse acumulado é bem superior aos R$ 0,26 estimados pelo mercado, considerando que a nova alíquota é de R$ 0,47 por litro e a Petrobras cortou seus preços de venda em R$ 0,13 por litro para minimizar o aumento.

O preço dos combustíveis vem sendo pressionado também pelo ICMS, já que o cálculo do preço de referência foi descongelado e que estados já começam a elevar a alíquota base do imposto.

Segundo a ANP, o preço do diesel S-10 também caiu 0,5%, ou R$ 0,03 por litro, esta semana, para R$ 5,97 por litro. É a sexta semana seguida de queda, com repasses de corte promovido pela Petrobras no preço de venda de suas refinarias.

O produto será pressionado em abril com a nova alíquota única de ICMS, que é maior do que a atual, e com o aumento da mistura de biodiesel ao produto vendido nos postos de 10% para 12%, anunciada nesta sexta-feira (17) pelo governo.

Segundo os cálculos do MME (Ministério de Minas e Energia), o incremento na mistura do biocombustível representará um acréscimo de dois centavos no preço final do diesel.

O preço do etanol hidratado caiu 0,5%, ou R$ 0,02 por litro, esta semana, chegando a R$ 3,94 por litro.