SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tempo de duração do vale-refeição ficou mais curto neste ano, segundo levantamento da Sodexo. Na média dos dois primeiros meses do ano foram apenas 11 dias.

O intervalo é menor do que o registrado em 2022, quando a média anual ficou em 13 dias.

Apesar da redução no tempo em que o trabalhador gasta seu vale-refeição, a Sodexo diz ter registrado um crescimento no crédito oferecido pelas empresas para o benefício no primeiro bimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado.

No recorte regional, o Centro-Oeste teve o maior aumento no valor disponibilizado para os trabalhadores, com alta de 18%, seguida por Sul (16%), Sudeste (15%), Nordeste (11%) e Norte (1%).

com Paulo Ricardo Martins e Diego Felix