SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Levantamento do C6 Bank sobre as compras feitas por crianças e adolescentes nas contas do banco abertas para menores de idade aponta que os gastos com alimentação são o principal destino dos recursos.

Das cinco categorias de estabelecimentos nas quais os usuários da conta mais consomem, o principal é o segmento de armazéns, que inclui as cantinas escolares.

Na sequência aparecem a categoria variada de outras lojas e os estabelecimentos de fast food, segundo a pesquisa. As contas para menores enviam uma mensagem de SMS aos pais ou responsáveis a cada compra realizada no cartão de débito, segundo a empresa.

Na parte dos investimentos separados por objetivos em CDB de liquidez diária, os jovens usuários das contas preferem fazer aportes com foco na categoria de eletrônicos (31%), o que sinaliza a intenção de usar o investimento para a compra de produtos como smartphones ou computadores.

Uma fatia de 14% aponta a educação como preferência dos investimentos, o que pode estar relacionado ao interesse de economizar para fazer intercâmbio, curso extracurricular ou universidade, de acordo com o C6 Bank. As viagens aparecem como objetivo no investimento de 11% deles.

