SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O mercado de galpões logísticos de alto padrão em São Paulo fechou fevereiro com 226 mil m² em absorção líquida, que indica o saldo entre as devoluções de espaços e as novas ocupações. O município de Barueri teve o maior impulso, com 179 mil m² absorvidos, segundo a consultoria Cushman e Wakefield.

O estado registrou 235 mil m² em novos empreendimentos, sendo quase 80% desses galpões localizados em Barueri. A região do Grande ABC acrescentou 27 mil m² em novos espaços e Sorocaba, outros 22 mil m².

A taxa de vacância no estado permaneceu estável em relação a janeiro e fechou abaixo dos 12%.

Segundo a Cushman, os resultados fora de São Paulo foram pouco expressivos. Pernambuco foi o estado com melhor desempenho, em torno de 5 mil m² de absorção líquida e taxa de vacância em 0,5%.

Minas Gerais, por outro lado, registrou absorção líquida negativa de 71 mil m², após a saída de uma varejista em Betim. A empresa ocupava um galpão de 62 mil m².

São Paulo e Minas Gerais lideram o ranking dos preços cobrando R$ 24 por metro quadrado, seguidos pela Bahia (R$ 23).

com Paulo Ricardo Martins e Diego Felix