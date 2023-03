SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Integrantes do grupo de trabalho que discute a reforma tributária na Câmara dos Deputados vão se reunir nesta segunda-feira (20) com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), em uma tentativa de diminuir a resistência em torno das mudanças que estão sendo discutidas pelos parlamentares.

O coordenador do GT, deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), diz que o estado é um dos primeiros destinos dos parlamentares, que têm outras viagens previstas para ouvir governantes e setores econômicos ligados ao tema.

"O governo Lula e o Congresso definiram a prioridade nessa pauta e ouvir a opinião daqueles que se posicionaram contra Lula na campanha é fundamental para mostrar que a reforma interessa ao Brasil, acima de qualquer divergência política e ideológico", afirma. "Reformar nosso arcaico sistema tributário é uma política de Estado, não de governo."

Além de Lopes, participa do encontro com Zema o deputado Newton Junior (MDB-MG). Na agenda dos parlamentares também estão previstas reuniões com o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, e com a Fiemg (Federação das Indústrias de Minas Gerais) ?dessa última, o relator, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), participa virtualmente.