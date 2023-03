BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Fernando Haddad (Fazenda) afirmou nesta segunda-feira (20) que faltam "detalhes" para o anúncio da nova regra fiscal e que avalia lançar ao mesmo tempo novas normas para PPPs (Parcerias Público-Privadas).

"Eu tenho uma decisão que precisa ser tomada, tem um arcabouço regulatório, não tem nada a ver com o arcabouço fiscal, sobre investimentos, que nós estamos ultimando aqui na Fazenda, tem uma dúvida se lança junto ou não, sobre as PPPs, para mim é indiferente se lança junto ou não, pode ser uma solenidade, podem ser duas", afirmou.

"Mas é uma coisa importante para alavancar investimento em um momento que o Brasil está precisando de investimento", acrescentou.

Outro ponto ainda em discussão, segundo o ministro, diz respeito aos parâmetros da regra fiscal. "Tem uma conta sobre vinculações institucionais que nós estamos fazendo também para ter segurança sobre os parâmetros", disse.

Haddad afirmou ainda estar confiante de que a discussão está na reta final. Nesta segunda, o ministro realizou "reuniões prévias preparatórias" com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

O titular da Fazenda também discutiu o desenho da regra fiscal com o deputado federal José Guimarães, líder do governo na Câmara, e com o senador Jaques Wagner, líder do governo no Senado.

Haddad confirmou a orientação dada pelo presidente Lula depois da reunião realizada no Palácio do Planalto na última sexta-feira (17), conforme antecipado pela Folha de S.Paulo.

"Cumprindo o cronograma, fiquei de falar com os líderes da Câmara e do Senado e com os presidentes das duas Casas, nós expusemos as linhas gerais do arcabouço que será anunciado pelo presidente da República, acho que a recepção tanto dos líderes quanto dos presidentes foi muito boa, assim como foi dos ministros na sexta-feira. Estamos confiantes que estamos na fase final", afirmou.