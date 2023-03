SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A procura por cursos presenciais nas instituições de ensino superior privadas voltou a subir, segundo levantamento que a Abmes (associação do setor) vai divulgar nesta semana.

De acordo com a entidade, 46% das universidades entrevistadas dizem que o número de novas matrículas para as aulas presenciais superou o patamar do início de 2022. Outros 24% dizem que a captação de alunos se manteve, enquanto 30% observaram redução na procura, de acordo com a pesquisa.

"As instituições estavam captando cada vez menos no presencial. O número estava decrescendo", afirma Celso Niskier, presidente da Abmes.

Ele atribui o resultado às campanhas oficiais do governo federal. "Nós assistimos na TV e [ouvimos] nas rádios uma campanha intensa do MEC estimulando jovens a ingressarem no ensino superior. O Sisu cresceu e naturalmente aumentou a procura pelo Prouni e pelo Fies."

Apesar do sinal de avanço, somente 17% das instituições entrevistadas afirmaram que bateram suas metas de novas matrículas, segundo a Abmes.

