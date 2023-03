SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A onda de pedidos de recuperação judicial deve seguir em alta nos próximos meses, pelas previsões de advogados que atuam na área. Conforme o levantamento da Serasa Experian nos dados de fevereiro, foram 103 solicitações, avanço de quase 90% ante o mesmo mês do ano passado.

Henrique Ávila, sócio do escritório Sérgio Bermudes e ex-integrante do CNJ (Conselho Nacional da Justiça), afirma que o momento atual requer atenção da Justiça na análise dos pedidos de recuperação para não haver uso desnecessário da medida.

"O judiciário tem que estar muito atento para evitar abusos no uso dessa ferramenta legal, quando algumas empresas, sem a necessidade, impetram em concerto com um número suficiente de credores e conseguem aprovar um plano que prejudica os demais", diz Ávila.

Filipe Denki, do Lara Martins Advogados, diz que espera novas altas e que a demanda cresceu nas últimas semanas. Ele afirma que o boom de recuperações judiciais era esperado para 2021 e 2022 por causa da crise da pandemia, mas se intensificou depois.

Para Luis Felipe Salomão, do Salomão Advogados, escritório que atua no caso Americanas, a pandemia queimou as principais reservas que esses empresários dispunham. "Se a década passada foi de muito trabalho para os advogados criminalistas, com Operação Lava Jato e delação, esta certamente trará bastante trabalho para aqueles que estão nesta área empresarial e de recuperação judicial e falência", diz ele.