SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O comando da farmacêutica Aché, dona de marcas como Sorine e Biofenac, vai ser assumido por José Vicente Marino, executivo com longa carreira no mercado de consumo, que também já foi presidente da Avon e das operações no Brasil da Johnson & Johnson.

Ele substitui Vânia de Alcantara Machado, que ocupou a posição nos últimos cinco anos e atuou por 15 anos na companhia.

Com trajetória fora da indústria farmacêutica, Marino também presidiu a Flora Higiene e Limpeza, fabricante de produtos como Francis e Neutrox, e passou parte da carreira na Natura, onde também ocupou cargos de direção.

Desde julho de 2021, ele é presidente do conselho de administração da Track&Field.