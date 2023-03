SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O valor médio dos empréstimos concedidos para empresas recém-criadas caiu de R$ 22 mil em 2021 para R$ 12 mil no ano passado, segundo o levantamento que a Boa Vista vai divulgar nesta semana.

O monitoramento também observou mudança no perfil da política de crédito. Segundo o levantamento, em 2021 os contratos tinham 24 parcelas em média -patamar que caiu para 18 parcelas no ano passado.

Ainda segundo a pesquisa da Boa Vista, feita no primeiro bimestre deste ano, apenas 13% das empresas recém-criadas buscam crédito nos primeiros seis meses de operação. Destes, somente 6% conseguem o crédito.

A baixa concessão do crédito é provocada pelo alto índice de inadimplência dos novos negócios, que chega a ser 85% maior do que nas empresas com mais de doze meses de funcionamento.

