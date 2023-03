BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Ministério do Desenvolvimento Social prepara uma força-tarefa para abril para intensificar a busca de potenciais beneficiários do Bolsa Família na Terra Indígena Yanomami, em Roraima.

A tarefa exige preparo com antecedência, porque boa parte das áreas habitadas só é acessível por helicóptero ou por longas caminhadas. Além disso, em muitos casos é preciso também a participação de tradutores.

Segundo dados do ministério, o benefício já alcança 620.856 indígenas em todo país. Do total, 6.545, ou 1.316 famílias, são do povo yanomami. Só neste mês de março, foram incluídas novas dez famílias da etnia.

O governo federal declarou estado de emergência em saúde pública de importância nacional após a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Roraima para verificar a situação dos povos indígenas vivendo A pasta chefiada por Wellington Dias não informou quantas famílias foram incluídas no programa desde então.

Os estados com o maior número de indígenas contemplados pelo programa são Amazonas (177.372), Mato Grosso do Sul (60.002) e Roraima (46.902).