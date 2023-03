BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Rui Costa (Casa Civil) afirmou nesta quarta-feira (22) que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, está fazendo um "desserviço" ao se referir à Selic (taxa básica de juros) no Brasil, que está no patamar de 13,75%.

A decisão do Copom (Comitê de Política Monetária) do BC sobre a taxa de juros será anunciada nesta quarta-feira (22).

O ministro Fernando Haddad (Fazenda) chegou a dizer que queria enviar o novo desenho de marco fiscal antes da reunião, que começou nesta terça-feira (21), para que o banco reduzisse a taxa de juros, mas o anúncio acabou adiado. Para o ministro da Casa Civil, porém, Campos Neto não precisa aguardar o anúncio da nova regra fiscal para baixar a taxa de juros.

"Ele não precisa de um anúncio de novo marco fiscal para rever isso. Me desculpe, não precisa."

"E me desculpe a reunião de Copom, vou insistir: o que o presidente do Banco Central está fazendo é um desserviço com a nação brasileira. Ele elevou a 13,75% esse patamar de juros quando a inflação estava em torno de 10%. Hoje, a inflação está um pouco acima de 5%. Então, o que justifica então ele estar com a mesma dose de remédio que estava com 10% de inflação?", afirmou Costa.

