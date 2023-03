RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Fed (Federal Reserve) aumentou, nesta quarta (22), as taxas de juros dos Estados Unidos em 0,25 ponto percentual.

A decisão do banco central americano ocorre após dias de turbulência no setor bancário americano, que teve a falência do banco SVB e um plano de apoio ao First Republic, de US$ 30 bilhões.