Diferentemente do que constava na matéria "Café 'sustentável' é investigado por trabalho análogo ao escravo em MG", publicada na terça-feira (14), às 21h10, a fiscalização realizada na Fazendas Klem foi conduzida pela Gerência Regional do Trabalho em Montes Claros, e não pelo GMóvel do Ministério do Trabalho e Emprego. A matéria foi corrigida, e um novo texto, publicado.

Correção