SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cerca de 75% dos consumidores consultados em um levantamento do site de queixas Reclame Aqui dizem ter a percepção de que os juros cobrados pelo comércio e pelos bancos subiram nos últimos seis meses. O restante não sabe ou não percebeu.

A percepção sobre o alto patamar da taxa inibiu as decisões de consumo. Aproximadamente 75% dos cerca de 2.500 entrevistados na quarta-feira (22) afirmam que deixaram de fazer alguma compra ou financiamento no último semestre por causa dos juros cobrados.

Destes, quase 30% desistiram de comprar um veículo e 11% foram desencorajados a adquirir um imóvel, de acordo com o levantamento do Reclame Aqui feito a pedido do Painel S.A..

Os juros também atrapalharam a compra de eletrônicos para mais de 20% e de viagens para mais de 10%. Os produtos para casa e construção (16%) e os investimentos em educação (8%) também sofreram.

Segundo Edu Neves, presidente do Reclame, a pesquisa sinaliza que o consumidor tem feito uma confusão entre a causa e o efeito do juro, ou seja, quando ele vê a elevação da taxa, ele não a percebe como uma ferramenta para controlar a inflação, mas o contrario. "Quando ele vê que as contas estão caras, ele acha que é porque o juro está alto", afirma.

De acordo com o levantamento, que ainda consultou a percepção de carestia, os alimentos básicos de supermercados concentram a maior sensação de alta nos preços, com 28% das menções. As contas de energia, gás e água foram citadas por 15% e os bens duráveis como carros e eletrodomésticos, por 14%.

Tags:

pesquisa