SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O setor de seguros brasileiro planeja finalizar até junho um projeto para desenvolver ferramentas capazes de mapear os riscos climáticos em todos os estados, detectando quais são as áreas mais sujeitas a sofrer impactos ambientais, segundo a CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras).

Um dos trabalhos será o mapa de calor para medir a exposição brasileira a 12 riscos climáticos físicos. De acordo com a confederação, a ferramenta, que foi desenvolvida pela Unep FI (iniciativa financeira do programa das Nações Unidas para o ambiente) e já é usada nos EUA e em países da Europa, será adaptada para o cenário de riscos do Brasil.

Os riscos a serem avaliados em cada localidade abrangem ondas de calor e frio, secas, mudanças crônicas de temperatura, enchentes fluviais, costeiras e urbanas, aumento do nível do mar, estresse hídrico, variabilidade sazonal, intensidade do vento e incêndio. A intensidade de cada risco também será mensurada.

Segundo a CNseg, a ferramenta deve servir às seguradoras, bancos e empresas para a criação de novos produtos ou serviços e também deve ajudar as autoridades no desenvolvimento de políticas públicas para prevenir desastres climáticos.