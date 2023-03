BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Quatro indicados para diretorias na usina de Itaipu tiveram os nomes aprovados nesta sexta-feira (24) pela ENBPar (Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional), holding que controla a hidrelétrica. Na sequência, os nomes foram publicados numa edição especial do DOU (Diário Oficial da União).

A Diretoria Técnica ficou com Renato Sacramento. O advogado Iggor Gomes Rocha foi aprovado para a Diretoria Administrativa. Conforme já havia anunciado o diretor-geral de Itaipu, Enio Verri, foram confirmados os nomes dos advogados Luiz Fernando Delazari para a Diretoria Jurídica e Carlos Carboni para a Diretoria de Coordenação.

A Diretoria Financeira segue vaga. O que se conta dos bastidores é que há uma queda de braço entre PT e PSD pela cadeira.

Sacramento fez carreira na Eletrobras e é um técnico respeitado. Sua indicação contou com apoio da ex-presidente Dilma Rousseff e do ex-secretário executivo do Ministério de Minas e Energia Maurício Tolmasquim, que participou da transição de governo. O nome de Sacramento chegou a disputar a vaga com a indicação de Valter Cardeal, também próximo a Dilma.

Delazari trabalhou com o ex-governador do Paraná Roberto Requião. A sua indicação, relatam pessoas próximas à empresa, teve o apoio do advogado Luiz Carlos Rocha, o Rochinha, que é próximo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Carboni foi chefe de gabinete de Gleisi Hoffmann (PT) quando ministra da Casa Civil. É ligado a movimentos de agricultura familiar e existe a expectativa de que sua atuação possa redirecionar a política socioambiental na usina, hoje focada em obras de infraestrutura.

Rocha, por sua vez, integra a equipe de gabinete do deputado Aliel Machado (PV-PR). Quem acompanha a transição na hidrelétrica diz que Machado pode indicar um nome para Itaipu depois que precisou ceder a sua candidatura na disputa por uma vaga na secretaria da Câmara em favor da deputada Maria do Rosário (PT-RS).

Alguns mantêm a expectativa de que a Diretoria Financeira possa ficar com o ex-deputado federal Pedro Guerra (PSD-PR). Ele é filho de Alceni Guerra, ex-ministro da Saúde que foi deputado federal por três mandatos e secretário de estado no Paraná. A família Alceni conta com apoio do vice-presidente Geraldo Alckmin. Pedro apoiou a candidatura de Lula no Paraná.

Servidor de carreira, André Pepitone, que está deixando a diretoria financeira de Itaipu, é cotado para a assumir a presidência do conselho da CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica). O mandado do atual presidente, Rui Altieri, vence em abril.