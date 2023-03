SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de um começo de ano fraco, com crescimento abaixo de 1%, o IDV (Instituto para Desenvolvimento do Varejo) projeta um aumento real de 4% nas vendas do setor em março, na comparação com o mesmo mês do ano passado.

Ainda de acordo com a entidade, que representa marcas como Riachuelo, Centauro, Marisa e Americanas, a expectativa é que o patamar seja mantido em abril.

Para maio, a alta deve ficar perto de 3%, estima o IDV.

A entidade atribui a melhora a fatores como o arrefecimento da pandemia e a um cenário macroeconômico mais positivo em relação aos primeiros meses de 2022.

Neste próximo trimestre, o IDV estima que setores como os de móveis, eletrodomésticos e materiais de construção devem apresentar crescimento.