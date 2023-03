SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Só nas primeiras três semanas de março, o número de casos de testes de Covid com resultado positivo nas farmácias superou todo o mês de fevereiro, de acordo com o monitoramento da Abrafarma (associação do varejo farmacêutico que reúne redes como RaiaDrogasil, Pacheco, Panvel e outras).

Nos primeiros 19 dias do mês, cobertos pelo levantamento divulgado nesta quarta (29), a média diária alcança 939, acima da média de fevereiro (632) e de janeiro (655).

Foram quase 18 mil diagnósticos, conforme os dados das redes associadas à Abrafarma, o que representa 17% do total de testagens no período. O número segue muito abaixo do pico mais recente, registrado na primeira semana de dezembro, quando alcançou quase 42 mil casos positivos, o equivalente a 37% dos atendimentos.

De acordo com a avaliação da entidade, a tendência é de estabilidade.