SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPPRESS) - O governo federal zerou os impostos cobrados sobre painéis solares. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (29).

A isenção vale até 31 de dezembro de 2026. Não serão cobrados imposto de importação, IPI (imposto sobre produtos industrializados), Pis (Programa de Integração Social) e Cofins (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social).

Serão beneficiadas as empresas que fazem parte do Padis (Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores). O MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) diz esperar que a isenção estimule o investimento em infraestrutura verde e em novas usinas de energia solar.

"Com a expansão do programa para a indústria de painéis solares, uma das mais dinâmicas atualmente, espera-se um aumento significativo desses montantes nos próximos anos, com a geração de empregos de qualidade em diferentes estados do país", disse o ministério sob comando do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) em nota.