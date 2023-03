SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luiz Carlos Trabuco, presidente do conselho de administração do Bradesco, elogiou a nova regra fiscal apresentada pelo governo Lula nesta quinta (30).

Na avaliação do banqueiro, a proposta é robusta e traz previsibilidade.

"Ao ser criativa, flexível e simples, a nova regra fiscal representa um avanço. E mantém os princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal e do teto de gastos. Seu conceito é a combinação de restrição de despesas e geração de superávits, o que aumenta a perspectiva de menos pressão fiscal no futuro, abrindo espaço para a queda dos juros. gradualismo também é um dos pilares de sua lógica, o que representa um aspecto elogiável por permitir uma execução tempestiva, sem turbulências", afirmou Trabuco em nota.

Ele também vê os próximos passo da tramitação com otimismo. "Até pela reação positiva das lideranças do Congresso, o plano fiscal tem a oportunidade de ser apreciado objetivamente no andamento da pauta de votações", afirma Trabuco.