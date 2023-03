SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fugini anunciou nesta quinta-feira (30) um recall dos lotes de maionese após uma vistoria da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constatar a presença de urucum vencido na fabricação do produto.

A Folha de S.Paulo confirmou junto à empresa que o recall está sendo feito em todos os lotes de maionese fabricados entre 1º de janeiro e 21 de março de 2023, e nos lotes com numeração iniciada por 354, fabricados entre 20 e 31 de dezembro de 2022. A validade dos lotes vai de dezembro de 2023 a março de 2024.

Em comunicado, a Fugini afirmou que houve um "erro operacional" e foi adicionado urucum vencido. O ingrediente representa 0,003% da formulação e não representa perigo à saúde, segundo a empresa.

Em seu site oficial, a Fugini diz vender maionese em cinco tipos diferentes de embalagens, de 180 gramas a 1,7 kg.

O serviço de atendimento ao cliente recomendou aos consumidores que enviem fotos do produto, que estejam visíveis a numeração do lote e a data de fabricação e de validade.

Caso o cliente não queira a troca do produto, a devolução do dinheiro será feita por transferência bancária ou via Pix, meio pelo qual a empresa solicita que seja enviada a chave para a transferência do valor. O cliente pode procurar o SAC por e-mail (sac@fugini.com.br), telefone (0800 702 4337) e perfis no Facebook e Instagram ou preencher o formulário no site da empresa.

Na segunda-feira (27), a Anvisa anunciou a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso de todos os alimentos da marca Fugini. A decisão foi tomada após vistoria sanitária na fábrica da empresa em Monte Alto (SP).

A medida é válida apenas para os produtos em estoque e foi tomada preventivamente. Segundo a agência, a vistoria constatou "falhas graves de boas práticas de fabricação relacionadas à higiene, controle de qualidade e segurança das matérias-primas, controle de pragas e rastreabilidade" que podem impactar na "qualidade e segurança do produto final".

Lista **** A suspensão será válida até a empresa adequar o processo de fabricação às boas práticas, que abrangem desde as condições físicas, higiênicas e sanitárias das instalações da empresa até o controle da qualidade das matérias-primas e do produto final, passando pelo controle de pragas, transporte e armazenamento.

A Anvisa recomendou que consumidores e comércios que tiverem os lotes de maionese não utilizem o produto e entrem em contato com a empresa.

A Fugini foi criada em 1996 em Monte Alto (SP). Dois anos depois, ela passou a ser fornecedora da marca Cica, conhecida por sua linha de molho de tomate. Em 2003, a Fugini adquiriu a Amendocrem, famosa marca de manteiga de amendoim.

A empresa tornou-se conhecida por fabricar molho de tomate pronto em sachê e expandiu o portfólio para pratos prontos, legumes e vegetais em sachê ou enlatados, sopas, condimentos e conservas.

Veja abaixo a nota oficial da Fugini

A Fugini Alimentos é uma empresa referência no setor de Alimentos, com 25 anos de atuação no mercado nacional e internacional, por vários anos seguidos tem recebido do mercado o reconhecimento de Marca de Molho de Tomate nº 1 do Brasil e Marca de Vegetais nº 2 do Brasil e emprega diretamente em suas fábricas, área comercial, trade marketing e inteligência em todo Brasil aproximadamente 6.000 colaboradores diretos e indiretos.

Sempre transparente, vem a público informar que passou por um processo de auditoria em sua planta de Monte Alto que gerou uma ordem para alteração de alguns processos e procedimentos. Mesmo não concordando com algumas alterações determinadas, respeitamos e, rapidamente, alteramos os pontos indicados.

Reiteramos que toda nossa linha de produtos segue sendo comercializada normalmente nos pontos de varejo, com a qualidade de sempre.

Comunicamos ainda que, de acordo com a Resolução - RE 1.051/2023 Anvisa, publicada em 30 de março de 2023, realizaremos um recall somente da linha maioneses, conforme explicado abaixo:

Estamos providenciando um RECALL do produto MAIONESE com marca FUGINI produzida na planta de Monte Alto/SP no período de 20/12/2022 a 21/03/2023, ou seja, cujo prazo de validade seja dezembro de 2023, com número de lote iniciando-se a partir do número 354, e qualquer lote com prazo de validade em janeiro, fevereiro ou março de 2024.

Por um erro operacional, esse lote de produtos foi fabricado com adição do ingrediente urucum (agente natural para dar cor ao produto) que representa 0,003% da formulação que estava fora da sua data de validade.

Sempre cumprimos com todas as nossas obrigações sociais, legais, trabalhistas, fiscais e tributárias, nos posicionado como uma locomotiva do desenvolvimento do Agronegócio do Brasil e principalmente dos estados de São Paulo e Goiás, e assim pretendemos seguir. Ocupamos hoje a posição 248 no ranking do agronegócio brasileiro divulgada pela revista Globo Rural.

Contamos com a compreensão e o apoio de todos que nos acompanharam e estiveram juntos conosco. Continuaremos em frente!

Para esclarecimento de dúvidas, entre em contato com o nosso SAC pelo número 0800 702 4337 ou www.fugini.com.br