SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os Correios abriram nessa segunda-feira (27) as inscrições para o programa de Jovem Aprendiz. São 4.382 vagas em todo o país para estudantes entre 14 e 21 anos. Haverá formação de cadastro de reserva.

A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo site dos Correios. O prazo termina em 21 de abril, às 23h59, sendo que o processo seletivo terá validade por um ano, sendo renovável por mais um ano.

A seleção destinará 10% das vagas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos pretos e pardos. De acordo com os Correios, o contrato será de 12 a 24 meses, com contratação CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

A formação profissional dos jovens aprendizes será nas áreas de assistente administrativo ou assistente de logística e será realizada nas modalidades de educação presencial ou a distância.

**PARA PARTICIPAR, O CANDIDATO DEVE**:

Ter entre 14 e 21 anos na data da contratação

Estar matriculado e frequentando uma escola (no mínimo o 9º ano do ensino fundamental 2)

Ser matriculado em curso de aprendizagem de Programa de Aprendizagem Profissional indicado pelos Correios

Não ter sido contratado anteriormente pelos Correios ou como jovem aprendiz em outra empresa

As regras completas estão em edital.

Quem for aprovado receberá um salário que tem como base o salário mínimo por hora conforme o piso de cada estado, além de vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, e uniforme, que será uma camiseta dos Correios.

A jornada de trabalho será de 20 horas semanais, sendo quatro horas por dia, divididas em atividades teóricas (em entidade qualificada na formação técnico-profissional) e práticas, que serão realizadas nos próprios Correios.

**COMO SE INSCREVER**

O candidato deve fazer um cadastro no site dos Correios para conseguir realizar a inscrição. É preciso entrar neste link e criar login e senha, preenchendo os dados solicitados. Em seguida, o estudante realiza a inscrição em um segundo linke, que pode ser acessado aqui, onde conseguirá preencher a ficha de inscrição.

O formulário será usado para seleção dos candidatos, dando pontuação conforme renda bruta mensal da família, idade, local de estudo (escola pública ou privada) e participação em programas sociais.

As duas etapas seguintes serão de comprovação dos dados enviados pelo candidato e a realização de exame médico (em local a ser indicado pelos Correios). O resultado final será divulgado até o dia 14 de julho.

Segundo os Correios, as contratações devem começar no fim de agosto deste ano.