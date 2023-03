SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Receita Federal paga, nesta sexta-feira (31), o lote residual de restituições do Imposto de Renda referentes ao mês de março de 2023. O total liberado é de R$ 300 milhões, dos quais R$ 196,6 milhões são para pagar contribuintes preferenciais, conforme a lei.

O lote é pago a contribuintes que saíram da malha fina do IR ou entregaram declaração de 2022 em atraso. O crédito bancário será feito para 94.864 cidadãos, sendo 3.490 idosos acima de 80 anos, 20.181 contribuintes entre 60 e 79 anos, 3.261 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave e 6.161 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

A consulta para saber se vai receber é feita no site da Receita (www.gov.br/receitafederal), em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Consultar a Restituição". É preciso informar CPF, data de nascimento e o ano ao qual a declaração se refere.

O pagamento é realizado na conta informada pelo contribuinte ao entregar a declaração ou por meio da chave Pix indicada no IR. Há correção pela taxa básica de juros, a Selic.

Se, por algum motivo, o crédito não for realizado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Neste caso, o cidadão poderá reagendar o crédito pelo Portal BB, no site bb.com.br/irpf, ou ligando para a Central de Relacionamento BB, nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

QUEM TEM DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA?

A restituição é a devolução do valor de imposto pago a mais pelo contribuinte durante o ano-calendário que, neste caso, é o de 2022. Os cálculos para saber se há imposto a restituição, se o saldo é zerado, ou se é necessário pagar IR são feitos pelo próprio programa de preenchimento e envio da declaração.

Os valores são pagos por lotes. A data de recebimento vai depender se o contribuinte é prioritário ou não e de quando entregou a declaração.

CONFIRA O CALENDÁRIO DE LOTES QUE JÁ FORAM PAGOS

Lote - Data - Selic - Declarações transmitidas até

1º - 31/05/2022 - 0,00% - Prioridades

2º - 30/06/2022 - 1,00% - 18/03/2022

3º - 29/07/2022 - 2,02% - 02/05/2022

4º - 31/08/2022 - 3,05% - 29/05/2022

5º - 30/09/2022 - 4,22% - 24/08/2022

1º lote residual - 31/10/2022 - 5,29% - 09/10/2022

2º lote residual - 30/11/2022 - 6,31% - 29/05/2022

3º lote residual - 29/12/2022 - 7,33% - 13/12/2022

4º lote residual - 31/01/2023 - 8,45% - 18/01/2023

5º lote residual - 28/02/2023 - 9,57% - 21/01/2023

IMPOSTO DE RENDA 2023 SÓ COMEÇA A PAGAR RESTITUIÇÃO EM MAIO

A restituição do Imposto de Renda 2023 só começará a ser paga em 31 de maio, prazo final para entregar a declaração do IR neste ano. São cinco lotes de pagamentos, de maio a setembro.

Em 2022, a fila de prioridades, que inclui aposentados, pessoas com deficiência, doentes graves e profissionais cuja maior fonte de renda é o magistério, também terá os contribuintes que entregarem a declaração pré-preenchida ou optarem por receber a restituição por Pix.

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA 2023

Lote - Data do pagamento

1º - 31 de maio

2º - 30 de junho

3º - 31 de julho

4º - 31 de agosto

5º - 29 de setembro