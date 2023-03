SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-presidente da Caixa Pedro Guimarães virou réu pelas denúncias de assédio contra funcionárias do banco.

A Justiça Federal aceitou a denúncia do MPF (Ministério Público Federal). O processo está em sigilo, sendo resultado de investigações de denúncias feitas por funcionários da Caixa.

Agora, Guimarães vai responder criminalmente por essas denúncias.

O advogado de Guimarães, José Luis Oliveira Lima, diz que o ex-presidente "confia na Justiça" e "tem certeza que durante a instrução a verdade virá à tona".

Ex-presidente do banco deixou o comando do banco em junho do passado após o surgimento de vários relatos de assédio feitos por subordinadas a ele.