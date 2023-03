As pessoas passam muito tempo conectadas e, por isso, o mercado digital tem crescido no Brasil e com ele vários segmentos seguem a expansão.



Com o potencial que a internet traz para uma empresa faz com que cada vez mais os empreendedores invistam para que o seu negócio esteja no mundo digital. Por isso, vamos falar um pouco sobre o crescimento do mercado digital, abrangendo os diversos segmentos que encontramos no Brasil.



Para se ter uma ideia, em 2021, 94% das empresas recorreram ao marketing digital para divulgação do seu negócio, de acordo com uma Pesquisa de Maturidade do Marketing e Vendas no Brasil.



Este “boom” tem feito com que segmentos diferenciados surjam a todo momento. Vamos te mostrar alguns negócios neste texto.

O crescimento do mercado digital e os segmentos variados no país



É importante ficar de olho no crescimento para entender quais são os melhores segmentos para investir, afinal, as pessoas passam a maior parte do seu tempo conectadas. Para se ter uma ideia, o Brasil é o país que mais fica na internet, segundo dados reunidos das plataformas Hootsuite e WeAreSocial.

Por isso, diversas empresas têm investido nas diferentes tecnologias como, por exemplo, realidade virtual, internet das coisas, dentre outros.



E neste mercado tão aquecido é possível encontrar diversos segmentos que estão em alta. São eles:



1 - Casas de apostas



Este segmento teve um aumento, principalmente, durante a pandemia onde muitas pessoas utilizaram este meio para se entreter enquanto não podiam sair de casa.



De acordo com um estudo feito pela Fact.MR, o segmento de casas de apostas, em 2023, deve ter um aumento de mais de 10%, chegando a uma arrecadação de até US$225 milhões.



Além de oferecer diversas formas de entretenimento: apostas partidas esportivas (futebol, basquete, tênis, dentre outros), resultados de programa de televisão e ainda poder encontrar alguns outros jogos de cassino, elas ainda patrocinam times de futebol como, por exemplo, a Betano, que é uma das principais patrocinadoras do clube carioca, Fluminense.



Uma dica aqui é que, antes de fazer alguma aposta, é importante que você tenha certeza de que a plataforma é confiável. Para fazer isso, basta fazer uma busca na internet ou consultar pessoas que já apostaram e tiveram sucesso. Desta forma, a diversão não poderá virar uma dor de cabeça.



2 - E-commerce



Também com grande alta durante a pandemia, o e-commerce ganhou, só em 2022, mais de 13 milhões de novos clientes, aumentando o faturamento em mais 41%, segundo dados da Ebit/Nielsen.



As pessoas, que ficaram mais tempo em casa, aproveitaram para experimentar este tipo de serviço.



Nesta opção é possível investir na venda de vários produtos ou até mesmo em itens usados como, por exemplo, brechó online, uma forma de entrar no mercado digital que tem dado muito retorno aos empreendedores.



3 - Cursos online



Com as escolas, faculdades e locais de ensino fechados, os cursos online tiveram um crescimento e muitas pessoas que tinham alguma aptidão começaram a ganhar dinheiro.



Aqui é uma dica para os dois lados. Se você está procurando algum aperfeiçoamento, poderá encontrá-lo no formato online e poderá fazê-lo sem sair de casa.



Agora, se você tem conhecimentos que podem ser compartilhados, aproveite para gravar aulas e ganhar dinheiro na internet.



4 - Produção de conteúdo



Outro segmento que também teve aumento, nos últimos tempos, foi a produção de conteúdo, principalmente, os vídeos, que também é uma boa estratégia de marketing para uma empresa.



Porém, as pessoas começaram a utilizar este segmento para ganhar dinheiro também, já que é possível encontrar diversas plataformas que até pagam por este tipo de conteúdo.



Qual destes segmentos você já utilizou? Você também aumentou o seu consumo de internet depois

da pandemia? Conte um pouco nos comentários.