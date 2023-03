SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O consumo de bacalhau na Páscoa, que vem caindo desde 2017, deve encolher mais um pouco neste ano.

Segundo estudo do Ibevar FIA Business School, as vendas de bacalhau serão quase 40% menores do que o registrado há cinco anos.

Entre os motivos para a queda, o Ibevar aponta o preço do produto e o aperto na renda do brasileiro.

Segundo Claudio Felisoni, presidente do Ibevar, o bombom de bacalhau subiu 150%, enquanto o rendimento médio real do pessoal ocupado encolheu 3% no mesmo período.