SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo de São Paulo publicou nesta sexta-feira (31) o edital com as regras para o leilão de concessão do Eixo Norte do Trem Intercidades (TIC), projeto ferroviário que vai ligar a capital paulista à Campinas em 60 minutos.

Prometido há décadas por diferentes gestões estaduais, o projeto é estimado em R$ 12,8 bilhões. O leilão está marcado para o dia 28 de novembro deste ano. Após o edital haverá, as empresas terão um prazo de 240 dias para fazer as propostas.

Segundo a Secretaria de Parcerias em Investimentos de São Paulo, o projeto é de concorrência internacional e já atraiu interesse de companhias espanholas. Nesta quinta-feira (29), o secretário de Negócios Internacionais, Lucas Ferraz, se reuniu com um grupo de investidores numa reunião em Madri, na Espanha.

"A modelagem dos projetos das PPPs [parceria público-privada] chamou muita atenção por conta da mitigação de riscos, especialmente risco de demanda e risco cambial. São aspectos novos e que estão sendo valorizados por investidores e operadores das PPPs", disse Ferraz.

A ligação entre SP e Campinas por trem é anunciada como um dos maiores projetos de mobilidade do governo do estado de São Paulo.

A ideia é que, além da viagem expressa, o transporte inclua opções de embarque e desembarque em outras estações. Saindo de São Paulo, haverá paradas em Francisco Morato, Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista, Louveira, Jundiaí, Vinhedo e Valinhos.

Segundo a secretaria, a linha 7-rubi, atualmente operada pela CPTM, será revitalizada e passará a operar entre a Barra Funda e Francisco Morato.

Além disso, o trem Intermetropolitano (TIM) seguirá a rota da linha 7, indo até o município de Jundiaí e oferecendo paradas nas estações em Louveira, Vinhedo e Valinhos, com duração estimada de 2 horas.

A opção expressa, TIC, terá percurso total de 96 Km e duração de aproximadamente 1 hora, ligando São Paulo a Campinas.

As passagens para o serviço expresso devem custar, no máximo, R$ 64. Já as tarifas da linha 7 e do TIM não serão alteradas, seguindo a política tarifária do estado.

Em discussão há pelo menos 19 anos, o projeto deve gerar um total de 10 mil empregos diretos, indiretos e induzidos. A expectativa do governo é que, além dos benefícios na mobilidade urbana, o empreendimento contribua para a redução das emissões de CO2 e para a segurança viária da região.

Até o momento, já foram avaliados quatro projetos de trem ligado a capital paulista a Campinas, um deles do governo federal. Sem estudos aprofundados e garantias de financiamento, nunca avançaram.

A intenção do governo estadual é fazer do trecho o primeiro de quatro trens intercidades. Há projetos preliminares para conectar a capital a São José dos Campos, Sorocaba e Santos.