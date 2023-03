SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O debate das redes sociais fechou o mês de março com atenção para a questão inflacionária no país, que ocupou quase 40% das manifestações sobre os temas econômicos no período, segundo o monitoramento da agência de análise de dados e mídia .Map. Entre todos os assuntos dos temas gerais mais debatidos, a inflação entrou no top 10.

O tom de comemoração pela queda no preço da carne, que vinha se firmando nas últimas semanas, chegou ao fim do mês com a tendência positiva exaltada pelos perfis de esquerda e lulistas.

Ainda segundo o monitoramento, as finanças tiveram presença em torno de 12% das postagens sobre economia. A insatisfação com os juros parece ter sido um consenso nos debates sobre o tema, mas aproximadamente 28% aprovam a atuação do Banco Central em manter o patamar mais alto. Segundo a .Map, o resultado de março mostra que o assunto migrou da imprensa para as redes sociais.

O mercado de trabalho foi outro tema que recebeu a atenção do internauta, com 8% das menções nas postagens de economia, estimulado pelas recentes denúncias de exploração de mão de obra nos casos de trabalho análogo à escravidão.

