SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jornal The New York Times anunciou que não pagará o valor mensal que o Twitter passou a cobrar pelo selo de verificado.

O selo, que antes dava autenticidade a perfis oficiais, começou a custar mil dólares (R$ 5 mil por mês) para empresas e R$ 42 para perfis pessoais sob a gestão de Elon Musk.

No último sábado, contas de Twitter que não pagaram a assinatura começaram a perder seus selos azuis.

O jornal norte-americano publicou um texto criticando a decisão e outras mudanças implementadas por Musk.

"Também não reembolsaremos os repórteres que assinarem o Twitter Blue para contas pessoais, exceto em casos excepcionais em que esse status seja essencial para fins de denúncia", afirmou à agência Reuters um porta-voz do jornal. O site Politico também não se oferecerá para pagar pelas verificações azuis de sua equipe de repórteres no Twitter, de acordo com um memorando enviado à equipe e que foi visto pela Reuters.

O Twitter havia anunciado anteriormente que, a partir de 1º de abril, várias contas perderiam seus selos de verificação assim que a empresa de mídia social começasse a encerrar sua política antiga de verificação por mérito.