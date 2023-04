SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As agências da Previdência Social ficarão fechadas em todo o país no feriado de Sexta-feira Santa (7), assim como o atendimento humano por meio da central telefônica 135. Neste dia, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) terá funcionamento por telefone feito apenas por robôs. Na quinta (6), o atendimento será normal.

No sábado (8), o atendimento humano por telefone voltará ao normal e funcionará das 7h às 22h, horário habitual. Os segurados terão, no entanto, a opção de pedir benefícios e realizar outros serviços no Meu INSS. Para isso, é preciso ter senha do Portal Gov.br.

Segundo o instituto, no atendimento eletrônico feito pelo robô é possível obter informações sobre o benefício, saber o horário que foi agendado o próximo atendimento na agência e conseguir ainda informações de pagamento.

As ligações para o 135 são gratuitas se forem feitas de telefone fixo. Quem usar o celular paga as tarifas de uma ligação local.

No sábado, quando o atendimento volta a ser feito por funcionários e não mais por robôs, é possível conversar com atendentes para tirar dúvidas sobre benefícios e demais atendimentos do órgão previdenciário.

No Meu INSS, que funciona por aplicativo ou no site meu.inss.gov.br, o segurado tem acesso a mais de cem serviços e pode requerer benefícios, emitir extratos, cumprir exigências ?que a entrega de documentos complementares solicitados pelo instituto? e agendar atendimento presencial.

Por meio deste canal, o segurado também poderá ser atendido pela assistente virtual Helô, que orienta e tira dúvidas sobre serviços e benefícios.

COMO AGENDAR O PEDIDO DE BENEFÍCIO NO INSS?

Quando o atendimento presencial deixa de ser feito, o principal serviço a ser interrompido é a perícia médica. No entanto, por se tratar de feriado nacional, a agenda dos peritos já estava organizada para essa pausa, sem que haja prejuízo aos segurados.

No entanto, para obter informações sobre agendamento e fazer solicitações de benefícios e serviços, é possível utilizar o Meu INSS.

SAIBA PEDIR A APOSENTADORIA PELO MEU INSS:

1 - Acesse o app ou site Meu INSS

2 - Informe CPF e senha de acesso (se não tiver senha, será necessário criar)

3 - Clique no botão "Novo Pedido"

4 - Digite a opção que você busca; ao inserir "aposentadoria", por exemplo, aparecerão os tipos de aposentadorias

5 - Clique na aposentadoria escolhida e informe seus dados

6 - Leia o texto que aparece na tela e avance seguindo as instruções

7 - Ao final, anote o número de protocolo; também é importante informar email e celular para receber as informações sobre a tramitação do seu pedido

SISTEMAS DE INTERNET DO INSS TÊM INSTABILIDADE

Os sistemas de internet da Previdência têm apresentado instabilidade. O motivo seria a substituição da rede para ampliar o acesso à internet e melhorar a capacidade de atendimento. No final de março, a falha afetou agências, que precisaram interromper o funcionamento, afetando cerca de 50 mil benefícios.

Com isso, a fila de pedidos de aposentadoria tende a aumentar ?em fevereiro, chegou a 1,8 milhão?, mesmo assim, abaixo dos índices do ano passado. Em maio de 2022, só à espera da perícia, havia 1 milhão de segurados.

A orientação dos especialistas nestes casos é procurar provar que a falha foi por "motivo alheio à vontade do segurado" para não ter o benefício negado com a falha no sistema. Dentre os cuidados estão fazer uma cópia da tela de pedido quando o sistema apresentar problema.

BANCOS TAMBÉM NÃO VÃO FUNCIONAR NO FERIADO

Os bancos de todo o país também ficarão fechados nesta Sexta-feira Santa (7), em virtude das festividades da Semana Santa. Os clientes poderão ser atendidos a distância, por meio de banco online ?sites e aplicativos?, por telefone ou nos caixas eletrônicos, que seguem disponíveis em toda a rede bancária.