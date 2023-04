SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quase metade dos bilionários citados no ranking divulgado pela Forbes nesta terça-feira (4) perdeu dinheiro no último ano. O número de pessoas com patrimônio de 1 bilhão de dólares também caiu, de 2.668 para 2.640 no período, segundo a revista.

Antigo líder do ranking, Elon Musk perdeu, sozinho, US$ 39 bilhões de sua fortuna, estima a Forbes. O patrimônio de Musk se desvalorizou após a compra do Twitter por um valor acima do mercado e de polêmicas nas redes sociais, que derrubaram o valor das ações da Tesla.

Já o francês Bernard Arnault, que assumiu o topo da lista este ano, com uma fortuna de US$ 211 bilhões (R$ 1,07 trilhão), ficou US$ 53 bilhões mais rico, desde a publicação de 2022. Na soma das fortunas, porém, os bilionários da lista perderam US$ 500 bilhões em patrimônio.

Bilionários famosos, como Jeff Bezos (Amazon), Warren Buffett (Berkshire Hathaway) e Bill Gates (Microsoft), aparecem com fortunas menores em 2023. Bezos, por exemplo, ficou US$ 57 bilhões mais pobre. A Amazon, comandada pelo bilionário, já anunciou a demissão de 27 mil funcionários em 2023.

Grandes empresas de tecnologia têm reajustado planos para resistir ao contexto de menos crédito e juros mais altos no mercado. Microsoft, Alphabet (dona do Google) e Meta (dona do Facebook) também fizeram cortes.

a esteira da desvalorização da fortuna dos bilionários norte-americanos, Bernard Arnault é o primeiro francês a aparecer na liderança da lista da Forbes. Ainda assim, os norte-americanos lideram no número de bilionários, com 735 membros da lista responsáveis por US$ 4,5 trilhões. Os chineses aparecem em segundo, com 522 representantes (US$ 2 trilhões), seguidos pela Índia, com 169 (US$ 675 bilhões).

Além de Arnault, outras duas pessoas de fora dos EUA aparecem entre as mais ricas do mundo: Carlos Slim Helu, dono da Holding América Móvil, por trás da Claro, e o indiano Mukesh Ambani, das indústrias Reliance

A Forbes identificou 51 bilionários brasileiros, dentre 2.640 pessoas com fortuna de mais de 1 bilhão de dólares em todo o mundo. Na liderança nacional, Vicky Safra é a 100ª colocada da lista global, e Lemann, o 108º.

