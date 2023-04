SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS0 - O aumento do uso de madeira na construção deve ser um dos temas principais dos debates no Enic, o encontro anual do setor promovido pela CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção).

José Carlos Martins, presidente da CBIC, afirma que as regiões Norte e Sul são mais propensas ao desenvolvimento deste mercado.

Segundo Martins, a madeira está no radar do setor porque deve atrair vantagens ambientais, econômicas, de rapidez, limpeza de canteiro e qualidade de produto. Ele afirma que o insumo deve ser impulsionado na esteira do Minha Casa, Minha Vida.

O avanço no uso da madeira nos sistemas construtivos no Brasil também pode servir de alternativa às oscilações dos mercados de cimento e aço.

O Enic está marcado para a próxima semana, entre os dias 12 e 14, na São Paulo Expo, e vai ser realizado em parceria com a Feicon.