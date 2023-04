**NOVA BRASILEIRA MAIS RICA**

A lista dos bilionários da Forbes tem uma nova líder entre os brasileiros mais afortunados.

Vicky Safra, 70, e seus quatro filhos assumiram pela primeira vez o topo do ranking da revista, desbancando Jorge Paulo Lemann.

Em números: de acordo com os cálculos da revista, o patrimônio dos herdeiros do banqueiro Joseph Safra, morto em 2020, atingiu US$ 16,7 bilhões (R$ 84,8 bilhões) no dia 10 de março, mais que o dobro de 2022 -US$ 7,4 bilhões (R$ 37,6 bilhões).

Lemann, que por meio de seu fundo 3G Capital é um dos maiores acionistas da AB Inbev, da gigante de alimentos Kraft Heinz e da Americanas, viu sua fortuna praticamente ficar estável, de US$ 15,4 bilhões (R$ 78,2 bilhões) para US$ 15,8 bilhões (R$ 80,2 billhões).

Sim, mas... A lista da Forbes não pode ser considerada como uma verdade absoluta por considerar apenas o patrimônio que é público, como a participação acionária em empresas listadas em Bolsa, cujas ações variam diariamente.

Além do fator curiosidade, o ranking da revista pode servir para ilustrar um momento do mercado financeiro e de determinados setores e empresas.

Em 2022, quando os juros começaram a subir nas principais economias do mundo e as Bolsas despencaram, os bilionários da lista perderam US$ 500 bilhões em patrimônio.

Esse fator também explica por que o ranking global conta com o francês Bernard Arnault no topo. O dono do império de luxo LVMH (Louis Vitton, Tiffany, Moët & Chandon...) ultrapassou Elon Musk, cuja fortuna caiu acompanhando o recuo das ações da Tesla, prejudicadas pelo aperto monetário dos bancos centrais.

**NOVO CARRO POPULAR APARECE COMO SOLUÇÃO**

O crescimento de 16,3% nas vendas de veículos leves e pesados no primeiro trimestre não empolgou a Fenabrave (associação dos revendedores), que citou a base de comparação fraca de 2022.

Para a entidade, apenas o retorno ao mercado dos carros populares pode mudar a realidade do setor no médio prazo.

O plano é lançar modelos movidos apenas a etanol, que custarão entre R$ 50 mil e R$ 60 mil.

Os motores deverão ser os mesmos 1.0 de hoje, mas com ganhos em desempenho e consumo.

R$ 50 mil é popular? O valor pode assustar quem compara com os preços dos automóveis há alguns anos, mas a dinâmica do setor foi transformada pela pandemia, que encareceu peças e acelerou a transição para veículos mais verdes.

O Fiat Mobi Like, por exemplo, custava R$ 43,7 mil em janeiro de 2020. Hoje, ele é anunciado por R$ 69 mil, uma alta de 57,9%.

O Renault Kwid é o modelo zero-quilômetro mais em conta no mercado nacional, com o preço partindo de R$ 68.200.

Por que etanol? Essa é a alternativa estudada para aliar a transição energética às características do mercado brasileiro, ainda carente de infraestrutura para os veículos elétricos.

Se os carros forem flex, o mais provável é que os consumidores priorizem a gasolina na maior parte do país.

O Brasil também possibilita alternativas para a produção do etanol, como é o caso do milho híbrido.

Modelos que só rodassem com esse combustível também funcionariam como um incentivo para as usinas de cana, que têm de optar entre a produção de açúcar e a de álcool.

**INFLAÇÃO DA PÁSCOA**

A Páscoa será menos doce para o brasileiro neste ano.

Os preços dos principais produtos consumidos na data subiram mais que o dobro da inflação de um ano para cá. Em 2023, eles seguem pressionados mesmo com a retração do dólar, que deveria aliviar os custos de produção.

O peixe é um dos itens que acumulam altas indigestas para o consumidor neste ano. O preço do chocolate também subiu.

Em números:

Bacalhau: alta acumulada de 5,31% de janeiro a março, segundo a Fipe. Em relação a 2022, sobe 10,91%, de acordo com a FGV. Veja aqui opções de cortes e outros peixes para a Páscoa.

Azeite de oliva: sobe 3,7% de janeiro até aqui, e 7,78% em um ano.

Ovo: dispara 17% neste ano (explicamos aqui o motivo) e 27,31% em relação a 2022.

Bombons e chocolates sobem 9,65% em relação à Páscoa passada.

O alívio nos custos no começo deste ano vem da batata e da cebola. O quilo de batata acumula queda de 11% ?mas sobe 2,23% sobre 2022; e o da cebola recua 42% em 2023, mas ainda dispara 22,67% em relação à última Pascoa.

Mais sobre a Páscoa:

Venda de chocolate para adulto cresce mais do que para criança, aponta consultoria.

Na Semana Santa, sexta-feira é o único dia de feriado garantido pela CLT.

**LANÇADORA DE SATÉLITES DE BRANSON PEDE RJ**

A Virgin Orbit Holdings, empresa de lançamento de satélites de Richard Branson, pediu recuperação judicial nesta terça.

A empresa lançava foguetes por meio de um avião Boeing 747 modificado para colocar satélites em órbita. Não confunda com a que faz viagens espaciais ? Virgin Galactic? e com a companhia aérea ?Virgin Atlantic.

De US$ 3 bilhões para US$ 50 milhões: a Virgin Orbit abriu capital na Bolsa em 2021, época em que os índices acionários bateram a máxima.

Avaliada em US$ 3 bilhões, foi considerada como uma concorrente da Starlink, de Elon Musk, e da Blue Origin, de Jeff Bezos.

Após ser afetada pela queda geral das ações de tecnologia, a Virgin Orbit chegou ao fundo do poço em janeiro, quando a empresa lançou sua sexta missão.

O foguete não conseguiu atingir a órbita e a carga de satélites de inteligência dos EUA e do Reino Unido acabou caindo no oceano.

A falha acabou afastando interessados em seguir financiando a Virgin, que teve de interromper as operações e dispensar quase todos os seus funcionários em 15 de março para economizar dinheiro.

Nesta terça, ela estava avaliada em US$ 50 milhões, menos de 2% do que seus papéis valiam quando foram listados na Bolsa.

