Versão anterior da reportagem "Alta do petróleo eleva pressão por mudança em política de preços da gasolina no Brasil", publicada nesta segunda (3), afirmava que dois representantes do ?Ineep atuavam como assessores na cúpula da Petrobras. Ambos, porém, se desligaram do instituto ao assumir a função na estatal. O texto foi corrigido, e uma versão atualizada foi enviada.

