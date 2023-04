SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A organização social Amigos da Arte, ligada à Secretaria da Cultura de São Paulo, vai oferecer atividades de capacitação para ensinar os artistas de circo a formatar projetos e inscrevê-los nos editais do ProAC 2023 (Projeto Amigos da Cultura).

A iniciativa abrange quatro encontros, a partir do dia 10 de abril, coordenados pela produtora Michelle Gabriel, especialista em elaboração de projetos culturais para leis de incentivo. Três deles serão online e um presencial.

A Amigos da Arte afirma que não há limite de vagas para as atividades e que o objetivo dos encontros online é atender a população que vive fora da capital.

As inscrições ficarão disponíveis no site do Mundo do Circo SP.