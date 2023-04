SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mesmo com os preços em alta, os paulistas estão indo às compras nesta Páscoa. Lojistas, por sua vez, comemoram, e atribuem as vendas em alta a uma superação definitiva da pandemia e ao feriado cair na semana de pagamento de salários.

No Mercado Municipal, região central da capital paulista, os donos das bancas de pescados estimam vendas entre 5% e 10% maiores em 2023 na comparação com 2022, apesar do quilo do bacalhau não sair a menos de R$ 100.

Na rede Chama Supermercados, que atende a zona leste de São Paulo e cidades da Grande SP, a expectativa é de vendas 20% maiores. Na Cacau Show, onde algumas linhas de ovos esgotaram, a aposta é vender 40% mais.

Isso ocorre apesar de os produtos mais tradicionais da data registrarem uma alta média de 12% em comparação ao ano passado. O índice é mais que o dobro da inflação, que está acumulada em 4,81% entre abril de 2022 e março de 2023 de acordo com o IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor).

Os peixes também superam a casa dos 10%: atum (12,97%), sardinha em conserva (11,46%) e bacalhau (10,91%). No caso do chocolate, em 12 meses até janeiro, os preços do produto em barra e do bombom acumularam alta de 13,61% .

Apesar disso, o Mercado Municipal de São Paulo registrou movimento intenso nesta quinta (6) da busca pelo bacalhau. A maioria dos comerciantes consideram que as vendas deste ano serão maiores do que as do ano passado.

Além do tradicional bacalhau gadus morhua, os boxes oferecem outras opções de peixe salgado, que podem ser mais baratas, encontrados por valores a partir de R$ 89,90 no caso do peixe desfiado.

"Estou comprando o bacalhau desfiado, porque acho um absurdo o preço desses outros. Acho que é uma exploração, mas, para não deixar a Páscoa passar em branco, estamos levando um que está mais em conta", afirma Helena Moraes, 50.

Nas lojas da Cacau Show, além da fila para entrar em várias unidades, alguns ovos estão esgotados. Não é mais possível encontrar as opções com brindes de personagens como Harry Potter e Ursinhos Carinhosos, de futebol ou mesmo os tradicionais, como de pistache e mil folhas.

As filas também tomaram conta de uma unidade das Americanas na região central, chegando a dobrar nos corredores. Muitos optaram por ovos, mas alguns davam preferência a caixas de bombom e barras de chocolate.

"A Páscoa é a verdadeira ?Black Friday do chocolate? da Americanas", diz Aleksandro Pereira, diretor comercial.

"Está melhor do que em anos anteriores. Até 2022, ainda tinha restrições e muitos receios com a Covid. O que está ajudando também é a questão que a Páscoa caiu em data de pagamento. O pessoal faz as compras de abastecimento do mês e já leva os bombons", diz Alessandro Rodrigues Correa, gerente de uma loja do Chama Supermercados.