SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Corrida por saques nos fundos de investimento não poupa nem a renda fixa neste ano, estudo de universidade do Japão abre a possibilidade para que a IA possa ler nossos sonhos no futuro e outros destaques do mercado nesta sexta-feira (7).

**SAÍDA PELOS FUNDOS**

Os fundos de investimento brasileiros registraram saque líquido de R$ 82,1 bilhões no primeiro trimestre deste ano.

É o pior resultado para o período desde 2018, segundo dados divulgados pela Anbima, entidade autorreguladora do mercado de capitais.

O QUE EXPLICA

Com a Selic em 13,75% ao ano, os investidores têm optado por aplicar direto em títulos de renda fixa, avalia Pedro Rudge, vice-presidente da Anbima.

Os preferidos são aqueles que pagam o rendimento sem o desconto do IR (Imposto de Renda).

A aversão ao risco gerada por falências bancárias lá fora e crises de empresas aqui no Brasil também pesou.

Não foi só nos fundos de investimento. As aplicações em poupança registraram um saque líquido de R$ 6 bilhões em março, depois de um resgate recorde de R$ 11,5 bi em fevereiro.

Pode também ser um sinal de que as pessoas estão retirando o dinheiro que estava guardado para pagar as contas do dia a dia.

Em números: entre os fundos, destaque para o saque nas aplicações em renda fixa, que bombaram no ano passado como efeito dos juros altos.

Após registrar captação de R$ 108,4 bilhões no primeiro trimestre de 2022, os fundos da categoria tiveram saques de R$ 12,2 bilhões nos três primeiros meses deste ano.

Os multimercado tiveram os maiores resgates, de R$ 37,4 bilhões, seguidos pelos fundos de ações, com retiradas de R$ 23,9 bilhões no período.

**ILUSTRAÇÃO DE SONHOS?**

A partir de ressonâncias magnéticas da atividade cerebral, pesquisadores do Japão conseguiram reconstituir com IA (inteligência artificial) a imagem de um trem que havia sido mostrada a uma pessoa.

ENTENDA

O estudo foi feito na Universidade de Osaka com quatro pessoas que olharam, cada uma, 10.000 retratos enquanto passavam por ressonância magnética.

A partir desses dados, os pesquisadores usaram modelos computacionais semelhantes ao usado no Dall-E para gerar as imagens, traduzindo estímulos cerebrais em imagens compatíveis com as originais.

POR QUE IMPORTA

A tecnologia pode ajudar cientistas a mapear o código por trás do funcionamento do cérebro.

Ou seja, podemos imaginar que ?em uma realidade ainda distante da atual? seria possível com essa nova técnica reproduzir imagens de sonhos ou pensamentos em computadores.

MAIS SOBRE IA

Rune Nyrup, filósofo especializado em IA, diz em entrevista à Folha de S.Paulo que as falas convincentes de chatbots como o ChatGPT podem levar a conclusões equivocadas, dando uma ideia de uma competência que eles não têm.

**DÊ UMA PAUSA**

- Para assistir: "Air: A História Por Trás do Logo" - nos cinemas.

Estrelado por Matt Damon e Ben Affleck ?que também é o diretor ?, o filme conta a história do tênis dedicado ao astro do basquete Michael Jordan, que transformou a história da Nike.

Damon faz o papel de Sonny Vaccaro, funcionário da marca de materiais esportivos que banca a aposta de patrocinar o atleta em início de carreira.

Affleck é Phil Knight,criador e presidente da Nike na época, quando ainda era a terceira maior no mercado do esporte.

O filme trata mais sobre a disputa comercial na empresa do que sobre a carreira de Jordan, que no máximo é visto de costas nas reuniões. Quem tem mais destaque é Viola Davis, no papel da mãe do jogador.

**O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER**

GOVERNO LULA

'Se meta de inflação está errada, muda-se a meta', diz Lula. Presidente também diz que futuros indicados para diretorias do BC devem agir 'de acordo com os interesses do governo'.

MERCADO

Governo planeja taxar receita de casas de aposta em 15% e cobrar outorga de R$ 30 milhões, diz agência. Medida é uma das apostas da equipe econômica para ampliar arrecadação e demonstrar compromisso com melhora das contas públicas.

SANEAMENTO NO BRASIL

Lira diz que decreto de Lula sobre saneamento é retrocesso; aliados preparam projeto para derrubar atos. Presidente da Câmara critica brecha para contratos de estatais sem licitação e flexibilização para companhias mostrarem capacidade de investimento.

JUSTIÇA

TJ nega liminar em disputa pela Eldorado Celulose. Conflito na compra da companhia opõe Paper Excellence e J&F, dos irmãos Batista.