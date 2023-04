SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo de Tarcísio de Freitas em São Paulo vai divulgar nesta segunda-feira (10) dados do avanço na atração de turistas e investimentos para Olímpia, Serra Azul e Andradina, durante a gestão do ex-governador João Doria.

Estabelecido como o primeiro distrito turístico do estado por Doria, em 2021, Olímpia registrou em janeiro o melhor desempenho da série histórica com 1 milhão de turistas, segundo o boletim de ocupação da cidade.

No ano passado, o município hospedou 3,5 milhões de turistas, alta de 20% na comparação com o recorde anterior, de 2019. Os meses com maiores registros de hospedagens foram janeiro (448 mil pessoas), julho (373 mil) e dezembro (410 mil). Os dados desconsideram turistas que estavam de passagem pela cidade.

Serra Azul, arco que reúne os municípios de Vinhedo, Jundiaí, Itupeva e Louveira, recebeu 4 milhões de visitantes neste verão. A previsão de investimentos para os próximos quatro anos é de R$ 1,8 bilhão, além da criação de um clube de golfe com hospedagem, um autódromo, novos hotéis temáticos ligados aos parques Wet'n Wild e Hopi Hari, entre outras atrações.

Criado em setembro, o distrito turístico de Andradina encerrou o verão com mais de 130 mil visitantes, impulsionado pelo Thermas Acqualinda.

A Secretaria de Turismo também vai lançar um novo sistema de diretrizes e gestão para os distritos turísticos, além de um fórum para discutir políticas públicas de incentivo à criação de novos distritos com tratamento tributário diferenciado. A previsão do governo é chegar até 2026 com sete novos distritos.

Joana Cunha com Paulo Ricardo Martins e Diego Felix