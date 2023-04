SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro da Cidades, Jader Filho, afirmou nesta terça (11), que o governo Lula estuda com a Caixa uma forma de aumentar o subsídio do FGTS (Fundo de Garantia de Tempo de Serviço) no financiamento da casa própria.

Ele disse que a ideia é incluir famílias da faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida, que tem renda de até R$ 2.640, inclusive zerando a entrada do financiamento.

"Queremos aumentar o número de parcelas, em algumas cidades, para que quem mais precisa, não tenha que dar entrada", afirmou Jader Filho, no Summit da Abrainc. Para isso, segundo o ministro, o governo federal precisa fazer parcerias com estados e municípios, a fim de somar esforços.

"O que vemos é que essas pessoas têm condições de pagar as parcelas, a dificuldade está em dar a entrada", disse.

