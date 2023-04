SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro concurso público do MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação) em 11 anos terá salários que podem chegar a R$ 8.407,83 nas 814 vagas que serão disputadas.

A autorização para o processo foi anunciada nessa segunda-feira (10) em portaria assinada pela ministra Esther Dweck, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Todos os postos de trabalho são para curso superior, sendo 296 vagas para analista em ciência e tecnologia, 253 para pesquisador e 265 para tecnologista.

A pasta informou à reportagem que os salários vão variar com a titulação exigida para os cargos. Inicialmente, os rendimentos serão os seguintes:

- Pesquisador ? a partir de R$ 8.407,83

- Tecnologista ? a partir de R$ 6.662,18

- Analista em Ciência e Tecnologia - a partir de R$ 6.662,18

A publicação do edital de abertura do concurso público deve ocorrer em até seis meses. Caso contrário, ele será cancelado.

O concurso é o primeiro a ser realizado no MCTI desde 2012. Na ocasião, foram abertas 510 vagas para cargos em nível médio, técnico e superior.

MINISTÉRIO TEM REDUÇÃO DE SERVIDORES

De acordo com a pasta, a seleção deste ano servirá para reestruturação do quadro de funcionários nas unidades de pesquisa do ministério.

Houve redução de mais de 10% em alguns dos cargos desde 2018. Segundo o MCTI, havia 360 analistas em ciência e tecnologia há cinco anos. Atualmente, a pasta tem 316 pessoas no cargo, uma queda de 12,2%.

A diminuição de funcionários também ocorreu para pesquisador (554 para 498) e tecnologista (714 para 647), outros dois cargos que vão contratar no concurso público.

Cargo - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022

Analista em ciência e tecnologia - 360 - 339 - 337 - 327 - 316

Pesquisador - 554 - 525 - 519 - 509 - 498

Tecnologista - 714 - 674 - 664 - 658 - 647

Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

"Iniciaremos os trâmites para que o certame ocorra no menor tempo possível", informou o ministério. Ainda não há previsão de data da prova para a realização da prova nem mais detalhes sobre o concurso. Eles devem ser divulgados com o edital.

PREVISÃO DE MAIS CONCURSOS NO ANO

O concurso do MCTI é o segundo da gestão Lula. Em março, foi anunciada uma seleção de 30 vagas para terceiro-secretário da carreira de diplomata, que exige nível superior completo. O processo atende pedido do Ministério das Relações Exteriores.

Na semana passada, Dweck afirmou que lançaria o primeiro bloco de concursos públicos nesta segunda-feira (10) e explicou que ainda haverá mais três blocos durante o ano.

A ministra disse que a prioridade será órgãos com déficit de servidores. "Várias áreas estão com dificuldade. Foi um período de muito desmonte, praticamente sem nenhum concurso", afirmou Dweck em entrevista a veículos da EBC (Empresa Brasileira de Comunicação) na semana passada.