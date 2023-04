SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O volume de vendas dos supermercados e atacarejos caiu em março, de acordo com o monitoramento da Scanntech.

Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a queda no volume de unidades vendidas foi de 1,2%.

Na mesma base de comparação, os preços cresceram mais de 10%

Excluindo a cesta de Páscoa, que abrange produtos como chocolate, sardinha, azeite, vinho e azeitona, o tombo nas vendas foi de quase 3%.

O mau desempenho é atribuído à queda no poder compra e na confiança do consumidor, segundo a Scanntech.

