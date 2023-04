SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Governo do Estado de São Paulo oferece 123 mil vagas gratuitas em curso de tecnologia da informação. As oportunidades, destinadas a mulheres e pessoas com deficiência, fazem parte do programa "Qualifica SP", lançado no final de março.

Segundo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, essa é a primeira etapa do programa, que terá tecnologia da informação como foco, mas deve contemplar também outras áreas no futuro. Ao final do curso, os estudantes poderão concorrer a vagas de trabalho ou estágio em empresas.

A inscrição é feita no site do Qualifica SP (clique aqui para se inscrever) até o dia 30 de abril ou quando se encerrarem as vagas.

Ao todo, são 7.000 vagas para PcDs, 58 mil para mulheres e 58 mil para homens, com prioridade para pessoas negras. As aulas são todas online. A carga horário total varia entre 140 e 360 horas.

O programa Qualifica SP oferece cursos de maneira remota e tem enfoque em formar mão de obra em áreas onde há déficit de profissionais no mercado de trabalho. O público-alvo varia de acordo com a indicação das empresas parceiras.

Nesta primeira edição, entre as empresas parceiras estão ADA Tech, que oferece 60 mil vagas de desenvolvedor de software jr. e softskills, com carga horária de oitos horas obrigatórias, 27 horas adicionais e 324 horas para formação.

Há ainda a Impacta, com 60 mil vagas em cursos de desenvolvolvedor backend e engenharia de dados com carga de 170 horas 140 horas, respectivamente, e a Softex Campinas, com 3.000 oportunidades em cursos de desenvolvedor full stack e desenvolvedor mobile, ambas com 360 horas.

Segundo relatório de empresas da área, até 2025, serão necessários mais de 540 mil novos profissionais no país. Além disso, um estudo recente do IDC (International Data Corporation) aponta que o mercado de tecnologia brasileiro vai crescer 6,2%.

Felipe Paiva, da ADA Tech, diz acreditar que a união entre o setor público e o privado vai alavancar novas possibilidades, beneficiando a sociedade como um todo. "Essa parceria é essencial para o Estado de São Paulo para garantirmos empregabilidade em tecnologia, que é um dos setores que mais demandam mão de obra atualmente", afirma.