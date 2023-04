SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O mercado de escritórios de alto padrão em São Paulo fechou o 1° trimestre com mais contratos assinados, porém menos espaços ocupados.

Segundo relatório da consultoria Newmark, o volume de transações de locação subiu 73% no período, totalizando 94 mil m². Mas a absorção líquida, que aponta a diferença entre as devoluções de espaços e novas ocupações, ficou negativa em 10 mil m².

A consultoria afirma que pesaram as devoluções de prédios ocupados por grandes bancos e a reestruturação das operações no setor de tecnologia.

No final do ano passado, a Meta, controladora do Facebook, transferiu sua sede na região do Itaim para a unidade da Faria Lima.

Boa parte das novas locações correspondem a empresas do setor financeiro, de tecnologia e da indústria farmacêutica. A taxa de vacância ficou estável em 24%, uma vez que não houve entrega de novos empreendimentos desde o final do ano passado até março.

Segundo a Newmark, o preço médio de locação em São Paulo fechou o trimestre em R$ 89 por m². A região mais cara foi o Itaim (R$ 222 por m²) devido ao aumento na oferta em edifícios valorizados que estavam ocupados. Os valores subiram 59% desde janeiro.

Na Faria Lima, o preço médio ficou em R$ 200 por m², seguido pela região da JK (R$ 156 por m²).