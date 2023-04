SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Receita Federal recebe, até as 20h do dia 24 de abril, lances para joias apreendidas no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Correntes de ouro e pedras preciosas estarão no leilão, que receberá propostas apenas de pessoas jurídicas.

Os 14 lotes de joias não estão disponíveis para visita por motivos de segurança, dado que as mercadorias são pequenas e têm alto valor agregado. De acordo com a Receita, a autenticidade das pedras e metais preciosos é certificada por perito.

O mais barato dos lotes aceita lance mínimo de R$ 60 mil e tem duas correntes de ouro puro ?uma de 621,2 gramas e outra de 373,9 gramas. Segundo a cotação mais recente do ouro na B3, um grama do material vale R$ 314,99.

Além de correntes de ouro, os volumes a serem leiloados contém diamantes não dilapidados, apatitas, rubelitas e esmeraldas.

Os diamantes brutos integram conjunto com duas correntes de ouro que pesam juntas 1,43 quilograma, com lance inicial de R$ 100 mil.

O lote com as apatitas, rubelitas e esmeraldas tem 1,74 quilograma de correntes de ouro, e aceita ofertas a partir de R$ 110 mil.

Há ainda outro conjunto com correntes e fivelas prateadas feitas com liga de 92,46% de ouro, 7,18% de prata e 0,36% de outros metais, com lance mínimo de R$ 80 mil. Esse lote pesa, no total, 1,46 quilograma.

As mercadorias em leilão foram apreendidas no setor de bagagens do aeroporto de Guarulhos, mas os detalhes da apreensão são protegidos por sigilo fiscal.

Pessoas jurídicas interessadas podem acessar o edital completo e ver os itens de cada um dos 14 lotes no Sistema Leilão Eletrônico da Receita. O leilão está registrado sob o número 0817600/000002/2023, e as ofertas devem ser registradas pela plataforma.

As propostas mais altas serão anunciadas às 10h do dia 25 de abril e estarão classificadas para disputar o pregão, com início marcado para 11h. Segundo a Receita, os resultados serão divulgados às 12h do mesmo dia.

Quem arrematar a mercadoria deverá retirá-la no Armazém de Perdimento, localizado ao lado esquerdo do Terminal 1 do aeroporto de Guarulhos, na Rodovia Hélio Smidt.